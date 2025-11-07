Haberler

Belçika'da Dron Alarmı: Liege Havalimanı'nda Uçuşlar Durduruldu

Güncelleme:
Belçika'nın Liege Havalimanı'nda bir dron tespit edilmesi nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu. Bu durum, ülkede askeri üsler ve havaalanları üzerindeki dron tehdidinin artmasının ardından yaşandı. Belçika hükümeti, dron kullanıcılarının kayıt altına alınacağını ve Ulusal Hava Güvenliği Merkezi'nin kurulacağını açıkladı.

Belçika'daki Liege Havalimanı'nda bir dron tespit edilmesi üzerine uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Belçika'da geçtiğimiz haftadan bu yana askeri üsler ve başta başkent Brüksel Havalimanı olmak üzere çeşitli havaalanları üzerinde tespit edilen dronlara bir yenisi eklendi. Liege Havalimanı'nda yerel saatle 06.30 civarında bir dron görüldü. Bunun üzerine uçuşlar geçici olarak durduruldu. Hava Trafik Kontrol Hizmetinden yapılan açıklamada, yaklaşık 1 saat sonra operasyonlara yeniden başlandığı belirtildi.

Bu, bir hafta içinde yaşanan ikinci vaka oldu.

Salı günü Brüksel Havalimanı uçuş trafiğine kapatılmıştı

Ülkede güvenlik endişesine neden olan ve menşei belirlenemeyen dron ihbarlarından sonuncusu, 4 Kasım Salı günü yapılmıştı. Belçika medyası, Brüksel Havalimanı yakınlarında en az 3 dron tespit edildiğini bildirmiş, Belçika Sivil Havacılık Kurumu ve polisin dronların operatörlerinin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattığı ifade edilmişti. Havalimanı uçuş trafiğine kapatılmış, 81 uçuş iptal edilmiş ve 24 uçuş farklı havalimanlarına yönlendirilmişti. Belçika hükümeti, Savunma Bakanı Theo Francken'ın "koordineli saldırı" olarak nitelendirdiği olayı ele almak üzere dün bakanlar, güvenlik ile istihbarat birimlerinin yetkililerini toplayarak acil toplantı gerçekleştirmişti.

Ulusal Hava Güvenliği Merkezi kurulacak

İki saat süren toplantının ardından İçişleri Bakanı Bernard Quintin ülkedeki tüm dronların ve kullanıcılarının kayıt altına alınacağını açıklamıştı. Ayrıca, yeniden tanımlanacak hassas bölgeler üzerinde her türlü dron uçuşunun yasaklanacağı belirtilmişti. Söz konusu çalışmaları yürütmek üzere Ulusal Hava Güvenliği Merkezi'nin (NASC) kurulmasına karar verildiği aktarılmıştı. Ocak 2026 itibariyle faaliyete başlaması öngörülen kurum, NATO ile iş birliği içinde ülkedeki hava güvenliği konularında çalışmalar yapacak. - LIEGE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
