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Belçika'da 10 katlı binada yangın: Çok sayıda ölü

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Belçika'nın Antwerp kentinde 10 katlı bir binada çıkan yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti, yaralılar var. 200'den fazla kişi tahliye edildi.

Belçika'nın Antwerp kentindeki 10 katlı binada çıkan yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Belçika'nın Antwerp kentindeki Linkeroever bölgesinde bulunan 10 katlı binanın 8'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Belçika polisi, yangının yerel saatle 09.53'te çıktığını belirterek, yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını aktardı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Can kaybı ve yaralı sayısı hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Binada yaşayan 200'den fazla kişi tahliye edilirken, yerel halktan pencereleri ile kapılarını ve gerekirse evlerindeki havalandırma sistemlerini tamamen kapatmaları istendi. - ANTWERP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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