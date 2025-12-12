Haberler

Belarus'ta 180 kaçak göçmen kazdıkları tünelle Polonya'ya geçti

Belarus'ta 180 kaçak göçmen kazdıkları tünelle Polonya'ya geçti
Belarus'ta 180 kaçak göçmen, sınırda kazdıkları tünelden Polonya'ya girdi. Polonya sınır muhafızları, 130'dan fazla göçmeni yakaladı, diğerleri için arama çalışmaları devam ediyor.

Belarus'ta 180 kaçak göçmen, sınırda kazdıkları tünelle Polonya'ya girdi. Kaçak göçmenlerin 130'dan fazlası yakalanırken, diğerlerini arama çalışmaları sürüyor.

Polonya Sınır Muhafaza Birimi (Straz Graniczna) Basın Sözcüsü Andrzej Juzwiak yaptığı açıklamada, Belarus tarafındaki 180 kaçak göçmenin sınırda kazdıkları tünelle dün Polonya'ya girdiklerini duyurdu. Olayın sınırın Narewki bölgesinde yaşandığını belirten Juzwiak 1.5 metre derinliğinde bulunan tünelin giriş kısmının Belarus sınırından 50 metre kadar içeride ormanlık alanda, çıkışının ise Polonya sınırından 10 metre içeride bulunduğunu söyledi. Juzwiak, "Elektronik sistemler sayesinde Sınır Muhafızları Polonya'ya giren 180 kaçak göçmeni hızlıca tespit ederek harekete geçti, şimdiye kadar 130'dan fazlası yakalandı, geri kalan kaçak göçmenleri arama çalışmaları ise sürüyor" dedi. Juzwiak göçmenlerin Afganistan, Pakistan, Hindistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşı olduğunu aktardı. Juzwiak, kaçak göçmenleri Batı Avrupa ülkelerine götürmek amacıyla bölgeye gelen Polonya vatandaşı ve Litvanya vatandaşı 2 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

Polonya, Belarus üzerinden gelen kaçak göçmen akımını durdurmak için 2022 yılında sınıra 5.5 metre yüksekliğinde 186 kilometrelik çelikten duvar örmüştü. Söz konusu duvarın kaçak geçişleri tamamen durduramaması üzerine geçtiğimiz ay duvara paralel olarak 4 metre yüksekliğinde tel örgüden oluşacak ikinci bariyerin inşa edilmesini kararlaştırılmıştı. - VARŞOVA

