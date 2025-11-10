Haberler

beIN Sports Binasında Silahlı Paniği: Oyuncak Silahla Yakalandı

Sarıyer Ayazağa'da beIN Sports televizyon binasına giren K.S. isimli şüpheli, silahlı olduğu ihbarıyla panik yarattı. Olay yerine müdahale eden polisler, şüphelinin elindeki silahın oyuncak olduğunu belirledi.

Sarıyer Ayazağa'da bulunan beIN Sports'un televizyon binasına gelen silahlı bir kişi, paniğe neden oldu. Özel Harekat polislerinin de müdahale ettiği olayda gözaltına alınan şüphelinin elindeki silahın oyuncak olduğu öğrenildi.

İddiaya göre, saat 12.00 sıralarında beIN Sports'un Sarıyer Ayazağa'daki televizyon binasına K.S. (42) isimli şüpheli girdi. Şüpheli şahsın silahlı olduğu fark edilince, çalışanlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Özel Harekat ile Yunus polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen müzakereci polisler şahsı ikna etmeye çalıştı. İçerdekiler tahliye edilirken, Özel Harekat polisleri de binaya girdi. K.S. ise kısa sürede gözaltına alınıp binadan çıkarılarak emniyete götürüldü. Şüphelinin üzerindeki silahın oyuncak olduğu öğrenildi. K.S.'nin televizyonda çalışan bir kadın güvenlik görevlisinin eşi olduğu iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
