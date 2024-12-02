Bebek Yürütecine Sıkışan Minik Kız İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Sakarya'da parmağı bebek yürütecine sıkışan minik kız, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ailesinin yardım çağrısıyla yapılan kurtarma çalışması cep telefonuyla kaydedildi.
Bebek yürütecine parmağı sıkışan miniğin yardımına itfaiye koştu
SAKARYA - Sakarya'da parmağı bebek yürüteceğine sıkışan minik kız, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, parmağını bebek yürütecine sıkıştıran minik kızın ailesi, meseleye çözüm bulamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, yaptıkları titiz çalışma neticesinde kızın parmağını bulunduğu yerden kurtardı. O anlar ise cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, ekiplerin kızın parmağını sıkıştığı yerden kurtarma anı yer alıyor.