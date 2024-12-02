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Bebek Yürütecine Sıkışan Minik Kız İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Bebek Yürütecine Sıkışan Minik Kız İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Sakarya'da parmağı bebek yürütecine sıkışan minik kız, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ailesinin yardım çağrısıyla yapılan kurtarma çalışması cep telefonuyla kaydedildi.

Bebek yürütecine parmağı sıkışan miniğin yardımına itfaiye koştu

SAKARYA - Sakarya'da parmağı bebek yürüteceğine sıkışan minik kız, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, parmağını bebek yürütecine sıkıştıran minik kızın ailesi, meseleye çözüm bulamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, yaptıkları titiz çalışma neticesinde kızın parmağını bulunduğu yerden kurtardı. O anlar ise cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, ekiplerin kızın parmağını sıkıştığı yerden kurtarma anı yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa
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