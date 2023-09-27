Bebek'teki çifte cinayetin nedeninin 'yanlış anlama' olduğu ortaya çıktı 17 ve 18 yaşlarındaki 6 cinayet zanlısı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi Cinayet anı kameraya yansıdı Beşiktaş Bebek'te çıkan kavgada öldürülen 2 gencin, iş çıkışı sahilde...

Bebek'teki çifte cinayetin nedeninin 'yanlış anlama' olduğu ortaya çıktı

17 ve 18 yaşlarındaki 6 cinayet zanlısı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi

Cinayet anı kameraya yansıdı

İSTANBUL - Beşiktaş Bebek'te çıkan kavgada öldürülen 2 gencin, iş çıkışı sahilde yürüdükleri esnada telefonda başka bir şahısla küfürleştiği, alkollü 6 kişilik grubun ise küfürleri üstüne alması sonucu kavga çıktığı öğrenildi. Öte yandan cinayet anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir grup gencin, iki arkadaşa saldırdığı görülüyor.

Olay, 23 Eylül gecesi saat 01.00 sıralarında meydana gelmişti. Bebek'teki bir teknede çalışan Engin Göregenve Mazlum Doğan(23), 17 ve 18 yaşlarındaki 2'si kız 6 kişinin saldırısında bıçaklanarak öldürülmüştü. Edinilen bilgiye göre, cinayetin yeni detayları ortaya çıktı. Olay günü Bebek'e eğlenmeye gelen H.E.A.(17), B.K.(17), Mert O.B.(18), Gökay Ö.(18), Hacer G.A.bankta oturarak alkol almaya başladı. O esnada çalıştıkları tekneden çıkan Göregen ve Doğan ise Bebek Sahili'nde yürürken, telefonda bir şahısla tartışıp küfürleşmeye başladı. 6 kişilik grubun önünden geçtikleri sırada şüphelilerden bazılarının küfrü üstlerine almaları sonucu kavga çıktı. Çıkan kavga sonucu Göregen ve Doğan bıçaklanarak öldürüldü.

Gözaltına alınan H.E.A.(17), B.K.(17), Mert O.B.(18), Gökay Ö.ile Hacer G.A.iki genç kız emniyetteki ifadelerinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Cinayet anı kamerada

Öte yandan 2 gencin hayatını kaybettiği saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yol kenarında yürüyen 2 gence, başka bir grubun saldırdığı görülüyor. Grubun aralarına aldığı genci dövdükleri ve bıçaklı saldırı sonucu gencin üzerindeki kıyafetin kana bulandığı kameraya yansıyor.