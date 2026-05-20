Haberler

Arnavutköy'de apartman önünden bebek arabası çalan hırsız yakalandı

Arnavutköy'de apartman önünden bebek arabası çalan hırsız yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy'de apartman önünden bebek arabası çalan şüpheli Serdar Y., güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin hırsızlık ve kasten yaralama dahil 13 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Arnavutköy'de apartman önündeki bebek arabasını çalan ve kameradan tespit edilip yakalanan şüphelinin 13 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, Arnavutköy ilçesi Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali El Halef isimli vatandaş apartman önündeki bebek arabasının çalındığını fark ederek polis ekiplerine başvurdu. Arnavutköy Devriye Ekipler Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayın gerçekleştiği günü belirledi. Görüntülerde mavi kot pantolonlu, siyah montlu ve kirli sakallı bir şahsın apartman önüne gelerek bebek arabasını aldığı ve yürüyerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Yapılan incelemelerde şüphelinin Serdar Y. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Serdar Y.'nin hırsızlık ve kasten yaralama başta olmak üzere toplam 13 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Öte yandan bebek arabasının çalındığı anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi

Hürmüz krizi sonrası Türkiye'den kritik hamle! MSB, NATO'ya sundu
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski yıldızını aradı! Galatasaray'a gel

Fenerbahçe'nin eski yıldızını aradı! Galatasaray'a gel
Festivalde anne-kız dehşeti: Genç kadını saçını koparana kadar dövdüler!

Festivalde dehşet: Genç kadını saçını koparana kadar dövdüler!
Oytun Erbaş'tan endişe yaratan hantavirüs çıkışı: Yıllarca evden çıkamayabiliriz

Yeni virüs Oytun Erbaş'ı tedirgin etti: Dünya tarihini değiştirebilir
MSB tarih verdi! Almanya Türkiye'ye Patriot gönderiyor

MSB tarih verdi! Almanya Türkiye'ye Patriot gönderiyor
Yıldız isme servet değerinde hediye, 1 saniye düşünmeden reddetti

Önünü kesip uzattı, aldığı yanıtla yıkıldı

Erdoğan'dan 'Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz' diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin

Spor Bakanı'nın canlı yayındaki sözlerine Erdoğan'dan müdahale
Aziz Yıldırım çıldırdı! İki yıldız golcü birden getiriyor

Şampiyonluğu kafaya koymuş! Bu hamle seçim kazandırır