Bebeğini Yenidoğan çetesine kurban veren anneden kan donduran sözler
Para uğruna bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olmakla suçlanan çete üyeleri ilk kez hakim karşısına çıktı. 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı dava için duruşmaya gelen acılı annenin adliye önünde anlattıkları tüyleri diken diken etti.
İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 47 şüpheli bugün hakim karşısına çıktı.