Bebeğini sallayarak öldürdü, hastaneye bile götürmedi! Sahte DNA testi detayı

İngiltere'de yaşayan 28 yaşındaki Melissa Wilband Nisan 2020'de Gloucestershire'daki Newent'teki evinde dört aylık bebeği Lexi Wilband'ı şiddetli şekilde sallayarak beyin kanaması geçirmesine sebep oldu. Wilband'ın eski partneri 31 yaşındaki Jack Wheeler ise çocuğun ölümüne sebep olma suçlamalarından beraat etti.

BEBEK HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

BBC'nin haberine göre; savcılar, Lexi'nin beyninde meydana gelen kanamanın, şiddetli bir şekilde sarsılmasından kaynaklandığını belirtti. Savcılara göre, bu şiddetli sarsılmalar, birden fazla kez yaşanmış olabilir. Lexi, bayılmasının altı gün sonrasında 18 Nisan 2020'de Bristol Çocuk Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

DOKTORA BİLE GÖTÜRMEDİ

Anne, dört aylık kızı Lexi bayıldığında, bebeğini doktora götürmemişti. Savcılık, Wilband'ın Lexi'nin sarsılmasından kaynaklanan sağlık sorunlarını fark etmesini engellemek amacıyla randevuları kasıtlı olarak kaçırmış olabileceğini öne sürdü. Ayrıca, Wilband'ın internette "bebek çığlığı" hakkında araştırmalar yaptığı da mahkemede ortaya çıktı.

SAHTE DNA TESTİ 1 HARFLE ORTAYA ÇIKTI

Wilband, eski partneri Jack Wheeler'ı, Lexi'nin biyolojik babası olduğuna ikna etmek için hamilelik sürecinde sahte bir DNA testi de düzenledi. Wheeler'a, babalık testi olduğu iddia edilen, babanın kendisi olduğunu belirten sahte bir belge sundu. Ancak bariz hatalar içeren belgede "Baba" kelimesinin İngilizce karşılığı "Father" yanlışlıkla "Farther" olarak yazınca gerçek ortaya çıktı. Wilband'ın bu sahte belgeyi, Wheeler'ın doğruyu bilmemesi için düzenlediği, mahkemede kanıtlarla ispatlandı.