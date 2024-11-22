Üye Girişi
Haberler

Bebeğini biberona tiner koyarak öldüren anne çorbasına da çamaşır suyu dökmüş

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 2 yaşındaki bebeğinin biberonuna tiner koyarak öldüren annenin emniyette verdiği ifade kan dondurdu. Çocuğunu kendi elleriyle zehirlediğini itiraf eden annenin "Ailem çocuğu istemiyordu. Çok fazla bunalıma girdim. Çocuğu darp edip oraya buraya atıyorlardı. Ben de biberonuna tiner koydum. Çorba yapmıştım, içine çamaşır suyu koyup verdim" dediği öğrenildi.

İstanbul Fatih'te, kimyasal zehirlenme şikâyetiyle hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından tutuklanan anne Dilek Çiçek'in (23) emniyette verdiği ifade kan dondurdu. Çocuğunun biberonuna tiner koyduğunu kabul eden Anne Çiçek, çorbasına da çamaşır suyu koyduğunu itiraf etti.

EVLİLİK DIŞI İLİŞKİ

Kimyasal zehirlenme şikayetiyle 29 Eylül'de hastaneye kaldırılan Yunus Emre Çiçek, yaklaşık 1.5 ay tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 14 Kasım'da hayatını kaybetmişti. Şüpheli ölümle ilgili başlatılan incelemede, çocuğun, annesi Dilek Çiçek'in evlilik dışı ilişki yaşadığı Y.E. (46) ile birlikteliğinden olduğu tespit edildi. Bebeğin biberonla tiner içmesi sonucu kimyasal zehirlenme yaşayarak öldüğünün belirlenmesi üzerine anne Dilek Çiçek ve baba Y.E. gözaltına alındı.

KENDİ ELLERİYLE ZEHİRLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Anne Çiçek çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, baba Y.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çiçek'in emniyetteki ilk ifadesinde olayı inkâr etse de polislerin sorgularına daha fazla dayanamayarak çocuğunu kendi elleriyle zehirlediğini itiraf ettiği belirtildi.

"ÇORBA YAPMIŞTIM İÇİNE ÇAMAŞIR SUYU KOYDUM"

Sabah gazetesinin haberine göre cani annenin ifadesinde çocuğu öldürdüğünü itiraf ederek, "Ailem çocuğu istemiyordu. Çok fazla bunalıma girdim. Çocuğu darp edip oraya buraya atıyorlardı. Ben de biberonuna tiner koydum. Çorba yapmıştım, içine çamaşır suyu koyup verdim" dediği kaydedildi.

Bebeğini biberona tiner koyarak öldüren anne çorbasına da çamaşır suyu dökmüş
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor

Af geliyor! 400 bin kişinin tüm borçları silinecek

 Türkiye, Somali'de uzay üssü kuracak

Erdoğan müjdeyi verdi! Türkiye o ülkede uzay üssü kuracak

 Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti

Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı

Narin Güran cinayetinde yeni delil bulundu
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıhakan yılmaz:

Sana uygun küfür bulamıyorum

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıankara:

yuvaya vereydiniz ........... çocugu

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Ikbal:

ALLAH'IM SEN BUNLARİ BİLDİĞİ GİBİ YAP CEHALETİN BOYLSESİ ULAN DEVLETİN BAKİM EVİ VAR SİGİNMA EVİ VAR SENDE HİCMİ KAFA YOK

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOkuYorum:

Tek yapman gereken "çocuğuma bakamıyorum ve yurda vermek istiyorum" demekti. Ama sen o bebeği canice öldürmeyi seçtin. O güzellik sizin gibilerden kurtuldu da sen nasıl kurtulucaksın bakalım suçunu öğrenen koğuş arkadaşlarından..

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Böyle cani kadınlara "Anne" diye hitap edilip, haber içinde Anne kelimesi geçmesin. cani kadın diye yazılsın.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Çepnioğlu:

Bu caninin yaşam hakkı olmaması lazım... Direk idam edilmeli ki, hiç kimse bu gibi olaylara yeltenemesin. Eğer böyle birşey yapacak olan varsa da sonunun idam olduğunu bilsin.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 24 Kasım ne sınavı var? GSS (Genel Sağlık Sigortası) prim borçları silinecek mi? BİM 22 KASIM AKTÜEL KATALOĞU! BİM'de hangi aktüel ürünler var? 22 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? TRT Spor yayın akışı 22 Kasım! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Kayseri hava durumu | 23 Kasım Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Ankara hava durumu | 23 Kasım Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bugün hava durumu 22 Kasım! İstanbul'a yağmur yağacak mı? Adana hava durumu | 23 Kasım Adana'da hava nasıl olacak? Adana günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Antalya'da okullar tatil mi? 22 Kasım Cuma okullar tatil mi edildi? A Milli Takım play-off kura çekimi tarihi ne zaman? Milli Takım play-off muhtemel rakipleri kim? ATV CANLI İZLE 22 KASIM | Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? ATV frekans canlı yayın bilgileri…
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.