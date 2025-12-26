Doğurduğu bebeğini bıçaklayarak öldürdükten sonra çöp konteyneri kenarında yakan sanık hakim karşısında

Beşiktaş'ta doğurduğu bebeğinden kurtulmak için vücudunun çeşitli yerlerini bıçaklayan, sonra da çöp konteyneri kenarında yakan sanık hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, "10 yıl önce bir beyin ameliyatı geçirdim. Bu nedenle hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi. Mahkeme ara kararında, sanığın akıl sağlığı durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına hükmetti.

Beşiktaş'ta 31 Ağustos 2025'te doğurduğu bebeğinden kurtulmak için vücudunun çeşitli yerlerini bıçaklayan, sonra da çöp konteyneri kenarında yakmaya çalışan sanık Elif D.'nin yargılanmasına başlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Elif D. ve avukatı hazır bulundu.

"Ben 10 yıl önce bir beyin ameliyatı geçirdim, bu nedenle hiçbir şey hatırlamıyorum"

Duruşmada savunma yapan sanık Elif D., söz konusu eylemleri kendisinin yapmış olamayacağını ileri sürerek, "Ben 10 yıl önce bir beyin ameliyatı geçirdim. Bu nedenle hiçbir şey hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ise müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Akıl sağlığına ilişkin rapor hazırlanacak

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Elif D.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığın akıl sağlığı durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına hükmeden heyet, ölen bebeğin babasının 'müşteki' sıfatıyla ifadesinin alınması için zorla getirilmesine de karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Elif D.'nin dini nikahlı eşinden ayrıldığı, gebeliği sona erdirmek için yasal süreyi kaçırdığı ve hamileliğini ailesinden gizlediği anlatıldı.

Bebekten kurtulmak için canice hem kestiği hem yaktığı belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin evde doğumun başlaması üzerine bitişikteki kazan dairesine gittiği, doğumu tek başına yaptığı, kazan dairesinde bulunan makas ile kordonu kestiği, en baştan beri bebeği ailesinden gizleyerek planlı bir şekilde eylemlerini gerçekleştirdiği, doğumdan sonra bebekten kurtulmak amacıyla bebeğin boğazını makas ile boynunu derin bir kese oluşturmak suretiyle yaraladığı, bebeğin göğüs hizasında delici kesici aleti sokmak suretiyle göğsüne bıçak batırarak ölümüne sebep olduğu, şüphelinin sonrasında bebekten kurtulmak için üzerindeki doğum yaptığı iç çamaşırı, pijaması ile bebeği çöp kovasına koyduğu ve yakmaya çalıştığı kaydedildi.

Bebeğinin cesedini çöpe bıraktıktan sonra markete gidip alışveriş yapmış

Şüpheli Elif D.'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, "Annem ve babam benim hamile olduğumu bilmiyorlardı. Sadece ablam biliyordu. Kordonunu kazan dairesinde ben kestim, sonrasında emzirmeden ve hiçbir şey yapmadan kazan dairesine bıraktım. Üzerindeki yaralamaları yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Doğumdan sonraki hiçbir süreci hatırlamıyorum. Eve gittiğimde bebek ağlama sesi hiç gelmedi. Kazan dairesini yıkadım, temizledim. Orayı yıkarken bebeği poşete koydum, tam hatırlamamakla birlikte muhtemelen bebeğe zarar verdim. Daha sonra bebeği çöp konteynerinin yanına götürdüm. Bebeği yakıp yakmadığımı hatırlamıyorum ancak sonrasında marketten döndükten sonra çöp toplayan görevlilerin benim bıraktığım çöp kovasını söndürmeye çalıştıklarını gördüm. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Elif D.'nin 'canavarca hisle, alt soya ve kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL