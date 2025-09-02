Bebeği kaçırdığını itiraf etti, yakınları inanamadı: Sana iftira attılar

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşanmıştı. Yeni doğum yapan arkadaşının kız bebeğini battaniyeye sarıp poşete koyarak hastaneden kaçırmaya çalışan evli ve bir çocuk annesi Tuğçe Dağdeviren Arbaz (29), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HASTANE KORİDORUNDA YAKALANDI

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Servisi'nde yeni doğum yapan Figen Büyükdağ'ı (29) ziyarete giden arkadaşı Tuğçe D.A., bebeği "gezdirme" bahanesiyle odadan aldı. Ardından bebeği battaniyeye sarıp poşete koydu ve hastaneden çıkmaya çalıştı.

Ancak koridorda bulunan bir vatandaş, poşetin içindeki bebeği fark ederek durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Özel güvenlik ekipleri, Tuğçe D.A.'yı çıkış kapısına yönelmişken yakaladı. Bebek ailesine teslim edilirken, şüpheli gözaltına alındı.

"DÜŞÜK YAPTIM, EŞİME SÖYLEYEMEDİM"

Şüpheli ilk ifadesinde, "Eşime hamile olduğumu söylemiştim. Ancak düşük yaptım ve bunu ondan gizledim. Arkadaşım da bebeğine bakamayacağını söylemişti. Doğumdan sonra yanına gidip bebeği aldım. Hastaneden çıkarken güvenlik yakaladı" dedi.

AİLESİ, SUÇUNU İTİRAF ETMESİNE RAĞMEN İNANAMADI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuğçe Dağdeviren Arbaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Arbaz'ın yakınları adliye önünde gözyaşlarına boğularak, "Seni kurtaracağız, iftira atıldığını biliyoruz. Sen bunu yapmazsın" diye seslendi.

BEBEĞİ BABASI: CANINA KAST ETTİ

Yeni doğan bebeğin babası Kamil B., olayla ilgili yaptığı açıklamada şüpheliyi yaklaşık 15 yıldır tanıdıklarını belirterek, "6 yaşında çocuğu olan bir kadının böyle bir şey yapmasına aklımız ermiyor. Bebeğimizi poşete koymuş, ölebilirdi; canına kastetmiş" dedi.

Kamil B., şüphelinin düşük yaptığını ailesinden gizlediğini, babasının ise olaydan habersiz olduğunu söyledi. Baba Kamil B., "Bizi arayıp şikayetimizi geri çekmemizi istedi. Gerçekleri anlatınca o da şoke oldu. Ben şikayetimi geri çekmedim, cezasını çekmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.