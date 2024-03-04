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BBP Aydın İl Başkanı Hakan Erol Trafik Kazası Geçirdi

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ardından BBP Aydın İl Başkanı Hakan Erol da trafik kazası geçirerek yaralandı. Erol, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ardından BBP Aydın İl Başkanı Hakan Erol da trafik kazası geçirerek yaralandı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim çalışmaları için bulunduğu Tokat'ta trafik kazası geçirdi. Kazada, Destici ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Genel başkanın kaza haberinin ardından bugün akşam saatlerinde BBP Aydın İl Başkanı Hakan Erol'un içinde bulunduğu araca, Doğu Gazi Bulvarı üzerinde başka bir aracın arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada Aydın İl Başkanı Hakan Erol hafif şekilde yaralandı. Erol, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adnan Menderes Üniversitesi Mustafa Destici Aydın 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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