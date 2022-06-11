Baz istasyonunda hırsızlık kamerada - Haberler

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Baz istasyonunda hırsızlık kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Baz istasyonunda hırsızlık kamerada İstanbul'da polisi ekipleri, Şişli'de bir baz istasyonundan hırsızlık olayına karışan şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Baz istasyonunda hırsızlık kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da polisi ekipleri, Şişli'de bir baz istasyonundan hırsızlık olayına karışan şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yakalanan şüphelinin çuvalından çalıntı mazgallar da çıktı.

Olay, 8 Haziran tarihinde Şişli Mecidiyeköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, saat 11.45 sıralarında bölgedeki yeşillik bir alandaki bir mobil operatör şirketine ait baz istasyonundan hırsızlık suçu gerçekleştirildiği ihbarını alan polis ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi. Emniyet ekiplerince olay yerinde yapılan kontrolde şüpheli bir kişinin hırsızlık suçuna devam ettiği anlaşıldı. Baz istasyonunun çevresini saran polis, şüpheliyi suç unsuru eşya ve suça konu malzemelerle birlikte suçüstü yakaladı. Şüphelinin yapılan kontrollerinde adının M.K.K. olduğu anlaşılırken, zanlının yanında bulunan çuvallarda demir mazgal parçaları, pense, bıçak, tornavida ve baz istasyonuna ait siyah kablolar olduğu belirlendi.

Yakalanan M.K.K. adlı şüpheli hakkında "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan emniyette adli işlem yapıldı. Poliste ifade veren zanlı, daha sonra aynı gün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.K.K., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olay anı Kent Güvenliği Yönetim Sistemine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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