Bayrampaşa'da Yangın Paniği: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Bayrampaşa'da Yangın Paniği: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
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Bayrampaşa'da bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişikteki binaya sıçradı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, çevredeki binalar tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Bayrampaşa'da yangın paniği, çatıdan yükselen alevler bitişikteki binaya sıçradı

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sokaktaki binalar çevredeki işyerleri tedbir amaçlı tahliye edildi

İSTANBUL - Bayrampaşa'da 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın bitişikteki binaya da sıçradı. Alevlerin yükseldiği çatılar itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangını söndürme çalışmaları dronla görüntülendi.

Bayrampaşa Orta Mahalle Oğuzhan sokakta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. Yangını gören sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan çatıları söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Yanın kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda sokaktaki binalar ve iş yerleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın nedeniyle polis ve zabıta ekipleri tarafından sokağa emniyet şeridi çekilerek geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olayı görülmedi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Sokak sakini Abdurrahman Ali "Çatı yandı her yere sıçradı. İtfaiyeler geldi. Büyük geçmiş olsun. Sokaklalar dükkanlarda boşaltıldı. Yangının neden çıktığı bilinmiyor. Geçmiş olsun" dedi.

Sokakta esnaflık yapan Cevat Aşık "Komşularımıza geçmiş olsun. Önce hafif bir duman kokusu aldık. Yangın rüzgarın etkisiyle birden yayıldı. İtfaiye de çabucak yetişip müdahale etti. Yangın itfaiye yardımıyla söndürüldü. Daha kötü bir şey olmadığı için mutluyuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HACER İNCİ - 3.Sayfa
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