Bayrampaşa'da oteldeki hırsızlık kamerada - Haberler

Bayrampaşa'da otelde çalışan kişilerin para ve telefonlarının içinde olduğu çantaları hırsız çalıp kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir otelde dün saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin yemekhanesinde çalışan 3 kişi çantalarının yerinde olmadığını fark edip durumu yetkililere bildirdi. Görüntüleri izleyen otel çalışanları, kamera kayıtlarında şüpheli bir kişinin çantaları çalıp otelden çıkış yaptığını tespit etti. Çantaları çalınan S.S, H.S ve P.C yabancı uyruklu kişiler durumu polise bildirdi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren M.İ.A.A ile şahısa yardım eden yabancı uyruklu N.A.C isimli kişiyi kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında bin 240 Euro, 2 bin 121 Dolar, 2 bin 160 TL, 10 Peru Nuevo'su bin Arnavutluk Leki'si ele geçirildi. Olayı gerçekleştiren kişinin turist kafilesinden biri gibi davranıp olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. İspanyol vatandaşı M.İ.A.A, çaldığı para ve telefonları aldıktan sonra, çantaları yol kenarında otobüsün altına attı. Ardından suç ortağı N.A.C ile birlikte kiraladıkları arabayla kaçtıkları belirlendi. Şahıslar gözaltına alındı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa