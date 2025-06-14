Bayrampaşa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Saplandı

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Bayrampaşa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Saplandı
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İstanbul Bayrampaşa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, yol kenarındaki bariyerlere saplandı. Şans eseri sürücü kurtuldu ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bölgedeki trafik yoğunlaştı.

Bayrampaşa'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yol kenarındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Şans eseri kurtulan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 01.45 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi O-3 Tem Otoyolu Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda seyreden 34 HVJ 949 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle bariyerlere ok gibi saplanan araç, bariyerleri de bükerek ağır hasar aldı. Demir bariyerlerin ön camdan girdiği ve yan şoför mahallinden çıkan kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye yardımıyla çıkarıldı. Sıkıştığı araçtan şans eseri ciddi yara almadan çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası otomobilden yağ dökülmesi sebebiyle ekipler yolu trafiğe kapattı. Bölgede yoğun trafik oluştu.

Kazalı aracın çekici yardımıyla bariyerden çıkarılması ve yapılan kumlama çalışması sonrasında trafik normale döndü. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENİS DERDİMENTOĞLU - 3.Sayfa
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