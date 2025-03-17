Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi

Yasa dışı bahis soruşturmasında bir şirket daha TMSF'ye devredildi
Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi bitti! İşte ilk açıklama

DEM heyetini kabul eden MHP'den tek cümlelik açıklama
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül

Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte dillendirilmeye başlanan formül

Bayrampaşa'da Kıraathaneye Dalan Araçta 6 Yaralı

Bayrampaşa'da Kıraathaneye Dalan Araçta 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayrampaşa'da meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bayrampaşa'da çarpışan iki otomobilden biri savrularak kıraathaneye daldı. Kazada 6 kişi yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaza dün akşam saatlerinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Ertuğrul Veysel Şeker idaresindeki 34 EFL 801 plakalı otomobil ile farklı sokaktan gelen çıkan Muhammed Yiğit idaresindeki06 FM 2206 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ertuğrul Veysel Şeker kontrolündeki otomobil, kıraathaneye daldı. Kazada iki sürücü ve kıraathanede oturan 4 kişi yaralandı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşırken, 6 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ile ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak ağzında çarpışan iki otomobilden birinin kıraathaneye daldığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

ATM'lerde yeni dönem hazırlığı! Çok yakında başlayabilir
img

Cenazesine gidemediği ismin mezarı başında hüngür hüngür ağladı
img

Trafikte büyük değişiklik! Bunu yapan 170 bin lira ceza ödeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi
Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü

Kendilerini uyarmaya gelen polislere böyle saldırdılar
Koç Holding ve Ford, Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi

Koç Holding ve Ford, Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.