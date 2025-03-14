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Bayrampaşa'da Broşür Dağítirken Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Bayrampaşa'da Broşür Dağítirken Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Bayrampaşa'da bir güzellik merkezinde çalışan Emre Kartal, broşür dağıttığı sırada ablasının eski sevgilisi tarafından silahla bacağından vurularak yaralandı. Olay sonrası kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Bayrampaşa'da güzellik merkezinde çalışan Emre Kartal, broşür dağıttığı sırada ablasının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında silahla vurularak yaralandı. Bacağından yaralanan Kartal, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kartal'ın vurulduktan sonra kanlar içerisinde kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansırken olayı gerçekleştiren şüpheli kayıplara karıştı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, güzellik merkezinde çalışan Emre Kartal (32), broşür dağıttığı esnada bilinmeyen bir nedenle ablasının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında silahla bacağından vurularak yaralandı. Saldırgan olay yerinden koşarak kaçarken Kartal da kanlar içerisinde oradan uzaklaşmaya çalışırken yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kartal'ı ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

"Yaralı bacağından vurulmuş haldeydi"

O esnada olayı gören esnaf Ali Arslan, "Dışarıdan iki eli silah sesi geldi. Ondan sonra millet oraya toplandı. Yaralı bacağından vurulmuş haldeydi. Burada güzellik merkezi kartlarını dağıtıyordu. Yanına yanaşıp bacağından yaralanmış" dedi.

Yaşanan olay anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin kaçtığı, oradan uzaklaşmaya çalışan yaralının ise bir süre sonra düştüğü anlar görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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