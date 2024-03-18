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Bayrampaşa'da bina yangını: 1 yaralı, 19 kişi kurtarıldı

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Bayrampaşa'da bulunan 3 katlı binanın zemin katında yangın çıktı. Yangın sırasında 1 kişi yaralanırken, itfaiye ekipleri 19 kişiyi kurtardı. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası binanın zemin katı hasar gördü.

İstanbul Bayrampaşa'da 3 katlı binanın zemin katında bulunan plastik hammadde deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında 1 kişi yaralanırken 19 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

YANGINA ÜÇ KOLDAN MÜDAHALE EDİLDİ

Saat 07.45 sıralarında Bayrampaşa Vatan Mahallesi Eski Kaldırım Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında bulunan plastik hammadde deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

NEDEN ÇIKTIĞI ARAŞTIRILIYOR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Üç koldan müdahalenin ardından yangın yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonrası binanın zemin katı hasar gördü. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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