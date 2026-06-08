Haberler

Bayrampaşa'da bir araçta 20 kilo kokain bulundu

Bayrampaşa'da bir araçta 20 kilo kokain bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Bayrampaşa'da bir araca düzenlenen operasyonda 20 kilo 520 gram kokain bulundu, sürücü gözaltına alındı ve tutuklandı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir araca düzenlenen operasyonda 20 kilo 520 gram kokain ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili yakın takibe aldı. Uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, Kocatepe Mahallesi'nde seyir halindeki araca operasyon düzenlendi. Operasyonda otomobil sürücüsü H.A. (28) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 19 adet kalıp halinde toplam 20 kilo 520 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan H.A. emniyete götürüldü. Şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti

Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
Filipinler'deki 7,8'lik deprem uluslararası havalimanında ağır hasara yol açtı

Havalimanı 7,8'lik depreme dayanamadı! Görüntüler hayli vahim
Bankalar kesenin ağzını açtı! 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu
Vatandaşın birikimi eriyor! Altın fiyatları tepetaklak

Vatandaşın birikimi eriyor! Tüm ekranlar kırmızıya döndü

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 46'ncı duruşma bugün görülecek

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 46'ncı duruşma bugün görülecek
Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi

İlk transferini yaptı bile! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

Milyonlara güzel haber! Geri sayım başladı, yeni resmi tatil geliyor