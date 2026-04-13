Bayrampaşa'da 16 yaşındaki çocuğu darbeden şahıslar tutuklandı

Bayrampaşa'da, 'yan bakma' husumeti nedeniyle 16 yaşındaki M.M.'yi darbeden 17 ve 20 yaşındaki iki genç gözaltına alındı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan M.M.'nin durumu merak ediliyor. Şüphelilerin, darp anlarını sosyal medyada paylaştıkları ortaya çıktı.

Bayrampaşa'da 16 yaşındaki çocuğu darbeden 17 ve 20 yaşlarındaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Darbedilen çocuğun ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden 'yan bakma' nedeniyle aralarında husumet bulunan E.C.B. (20) ve K.T.S. (17) ile M.M. (16) yolda karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. E.C.B. ve K.T.S.'nin darbettiği M.M. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce M.M. hastaneye kaldırılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Darp anlarını sosyal medyada paylaşmışlar

Öte yandan gençlerin 16 yaşındaki çocuğu darbettikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

