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İstanbul'da gerçekleşen sır cinayet 12 yıl sonra çözüldü

İstanbul'da gerçekleşen sır cinayet 12 yıl sonra çözüldü
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İstanbul Bayrampaşa'da 2014 yılında servis şoförü Gültekin Yıldırım'ı bıçaklayarak öldüren zanlı, olay yerindeki DNA örnekleri sayesinde 12 yıl sonra Muğla'da yakalandı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 12 yıl önce Gültekin Yıldırım isimli servis şoförünü bıçakla öldürdüğü iddia edilen cinayet zanlısı, olay yerinden elde edilen DNA örneklerinden tespit edilerek, Muğla'da yakalandı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 24 Haziran 2014 günü saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda Gültekin Yıldırım (67) isimli servis şoförü, bıçaklı saldırıda yaralanmasının ardından hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, faili meçhul cinayet olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Yıldırım'ın bıçakla öldürülmesiyle ilgili çalışmalara devam etti. Olay yerinden elde edilen deliller üzerinde yeniden yapılan kriminal incelemeler ve DNA karşılaştırmaları yapıldı. Olay yerinden elde edilen DNA örneklerinin M.Ö. (58) isimli şüpheliye ait olduğu belirlendi. Ayrıca yapılan incelemelerde şüpheli şahsın o tarihte olay yerinde bulunduğu tespit edildi. Yürütülen çalışmaların devamında M.Ö. (58) isimli şüpheli şahıs Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan kırsal alanda yakalanarak gözaltına alındı. 12 yıl sonra cinayetle ilgili yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkindaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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