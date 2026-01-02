Haberler

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama! Aralarında ünlü baklavacı da var

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen Marnas Hotel müdürü Cengiz Fison ve Köşkeroğlu Baklavaları'nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı.

  • Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Marnas Hotel müdürü Cengiz Fison tutuklandı.
  • Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Köşkeroğlu Baklava'nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı.
  • Soruşturma kapsamında daha önce CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi'nde görevli Bekir Önder ve iş insanı İbrahim Amedi tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ile "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Marnas Hotel müdürü Cengiz Fison ve Köşkeroğlu Baklavaları'nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu adliyeye sevk edildi. İki isim de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Aralık'ta operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi'nde görevli Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse yakalanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Bekir Önder ve İbrahim Amedi tutuklanırken, Hakan Köse ve Remzi Albayrak hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / 3-sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvildan turker:

ve yine malum parti ( firma ) ak sütten çıkmış ak kaşık

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

