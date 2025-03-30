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Bayramlaşmadan Dönüşte Muhtarın Aracı Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde resmi bayramlaşma töreninden dönen Esenkıyı Köyü Muhtarı Mehmet Salih Deniz'in aracı kontrolsüz bir şekilde şarampole yuvarlandı. Olayda muhtar hayatını kaybetti.

Bayramlaşmadan dönen muhtarın aracı şarampole yuvarlandı: 1 ölü

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde resmi bayramlaşma töreninden dönen muhtarın kullandığı araç şarampole yuvarlandı. Kazada muhtar hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, Aşağı Süphan köyü yakınlarında meydana geldi. Adilcevaz ilçe merkezindeki resmi bayramlaşma töreninden köyüne dönen Esenkıyı Köyü Muhtarı Mehmet Salih Deniz'in kullandığı 06 AF 0671 plakalı hafif ticari araç, 5 metre yükseklikteki beton duvardan şarampole yuvarlandı. Yoldan geçenlerin kazayı fark ederek haber vermesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Deniz'in cenazesi, Adilcevaz Onkoloji Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bayramlaşmadan Dönüşte Muhtarın Aracı Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EMEN - 3.Sayfa
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