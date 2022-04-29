'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile kazalara set

MALATYA (İHA) - Malatya'da, 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile polis tarafından tüm paydaşlarla denetimlere başlandı. 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile bayramda kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor

Ramazan Bayramı münasebetiyle vatandaşların sevdikleri ile huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmeleri için polis tarafından tedbirler alındı. Tedbirlere ilaveten trafikte yaşanacak yoğunluk bağlamında "emniyet kemeri kullanımının önemini" vurgulamak için çalışma başlatıldı. Sürücülere farkındalık oluşturmak amacıyla 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile tüm paydaşlarla denetimlere başlandı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa