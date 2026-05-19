Bayramiç'te inşatta elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, inşaatta profil borunun elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapılan işçi ağır yaralandı.

Olay, Bayramiç ilçesi Tepecik mahallesi Ruhi Yalçın Caddesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Cam işi ile uğraşan Yunus Emre K., profil boruyu balkondan çıkarırken borunun elektrik tellerine değmesiyle patlama yaşandı. İnşaataki diğer çalışanlar patlamanın gerçekleştiği yere koştular. Yunus Emre K'nin üzerindeki elbiselerin yandığını gören diğer çalışanlar hemen alevleri söndürdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerindeki ilk müdahalesi ardından Bayramiç Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Bayramiç Devlet Hastanesinde ilk tedavisi yapılan ve ağır yaralanan genç Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan Tepecik Mahallesi'nin bir bölümünde elektrik kesintisi yaşanırken, polisin olay yeri inceleme ve araştırmasının ardından elektriklerin kısa bir süre sonra verileceği ifade edildi. - ÇANAKKALE

