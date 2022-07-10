Bayramda görev yapan personeli ziyaret ettiler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayramda görev yapan personeli ziyaret ettiler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bayramda görev yapan personeli ziyaret ettiler

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Ömer Sevgili ile Belediye Başkanı Hasan Doğru, bayramda görevi başında bulunan personeli ziyaret ederek, bayramlaştı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Ömer Sevgili ile Belediye Başkanı Hasan Doğru, bayramda görevi başında bulunan personeli ziyaret ederek, bayramlaştı.

Kurban Bayramı nedeniyle Kaymakamlık ve Belediye işbirliğiyle düzenlenen bayramlaşma programı çerçevesinde Kaymakam Sevgili ve Başkan Doğru, STK temsilcileri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri Kurban bayramında da vatandaşlara verilen hizmetlerin aksamaması için görevleri başında bulunan 112 acil personelleri, itfaiye personelleri, sağlık personelleri, jandarma, emniyet mensupları ile ceza ve infaz kurumu personellerini ziyaret ederek Kurban Bayramını kutladı. Bayram süresi boyunca görevleri başında bulunacak olan kamu personellerinin bayram çalışmalarında vatandaşlara verilen hizmetler hakkında kurum yetkililerinden bilgiler alan Kaymakam Sevgili, bayram süresi boyunca vatandaşa verilen hizmetlerin hiçbir şekilde aksamaması için yetkililer ve personellere talimat verdi. Belediye Başkanı Hasan Doğru ise, bayram süresi boyunca vatandaşlara verilecek olan hizmetler sırasında belediye ekiplerinin de talepler için hazır olduğunu belirtti.

Kurban Bayramında ailelerinden ayrı, görevleri başında bulunan kamu personeller ise ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini ifade etti. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hasan Doğru Gaziantep Kurban 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title