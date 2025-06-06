Bayrama bıçaklı tartışmayla girdiler: 2 gözaltı

Bayrama bıçaklı tartışmayla girdiler: 2 gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı tartışmada 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı tartışmada 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Cami Mahallesi Şehit Ahmet Aydın Caddesi üzerindeki bir ikamette, yabancı uyruklu kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma esnasında evde bulunan bir çocuk eline bıçak alarak çevredekilere tehditte bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bekçi sevk edildi. Bu sırada çevredeki esnaf ve vatandaşlar da araya girerek olayı yatıştırmaya çalıştı. Bıçakla tehditte bulunduğu ileri sürülen çocuğun, olayın ardından evine girerek saklandığı belirtildi. Polis ekiplerince tartışmanın yaşandığı evdeki 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor

Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek

"Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek"
Cristiano Ronaldo Almanların 'Messi' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

Almanların "Messi" tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
Başkan Gülpınar'dan esprili yanıt: Tüm kabahat temizlik müdüründe ama...

Başkan Gülpınar "Kabahat müdürde" dedi, işin aslı sonra anlaşıldı
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.