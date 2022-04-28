Bayram öncesi zehir tacirlerine ağır darbe

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de Ramazan Bayramı öncesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen 2 şahıs, 7 kilo 420 gram uyuşturucu ile yakalandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada 5 parça halinde 7 kilo 420 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli iki şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakim karşısına çıkartıldı.

Şahıslardan biri tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa