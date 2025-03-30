Bayram Öncesi Yol Verme Kavgası Kamerada
Bursa'da iki sürücü arasında yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar amatör kameraya yansıdı ve kargaşa çevredeki vatandaşlar tarafından zorla sona erdirildi.
Bayram öncesi yol verme kavgası kamerada
BURSA - Bursa'da bayram öncesi iki sürücünün yol verme tartışması yumruklu kavgaya döndü. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Veysel Karani Mahallesi üzerinde meydana geldi. İki sürücü 'Yol verme' sebebiyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede alevlenerek yerini kavgaya bıraktı. Sokağın ringe döndüğü yumruk yumruğa kavga, amatör kameraya yansıdı. Kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa