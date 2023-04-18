Bayram iznine giden ailenin aracı takla attı: 5 yaralı

İstanbul'dan memleketleri Ordu'ya bayram iznine giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin Samsun'da yoldan çıkarak takla attığı kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Tekeli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Tuzla'dan memleketleri Ordu'nun Kumru ilçesine Ramazan Bayramı ziyaretine giden ailenin içinde içinde bulunduğu Seyfettin Süme (36) idaresindeki 34 Y 5524 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkarak karşı şeride geçip takla attı. Kazada, araç sürücüsü Seyfettin Süme, eşi Makbule Süme (37), oğlu Samet Süme (17) ile sürücünün kız kardeşi Rukiye Özcan (39) ve çocuğu Meryem Özcan (2) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yerinden aracıyla geçen Samsun Barosu avukatlarından Suat Saatoğlu yaralıların yardımına koştu. Yaralıların hastaneye sevkine yardım eden Saatoğlu, araçtan etrafa saçılan eşyaların toplanmasına da yardımcı oldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN