Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!

Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı
İlk 'boykot' anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici

İlk "boykot" anketinde Özgür Özel'e soğuk duş
Bahçeli'den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek

Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü: Bedeli ödetilecek
İstanbul'da 'Boykot' Çağrısına Soruşturma: Ünlü Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı

Boykot soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi için karar verildi

Bayram Dönüşünde Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü yaşanan zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazada, yaralı bir sürücünün özel eşyaları için ambulanstan inerek aracının başına koşması dikkat çekti.

Yaralı sürücü özel eşyası için ambulanstan indi

Bayram dönüşü zincirleme kaza: 6 yaralı

DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücülerden birinin, özel eşyaları için ambulanstan inerek aracının başına koşması dikkat çekti.

Kaza, Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bayram dönüş yoğunluğu yaşanan İstanbul istikametinde ani fren zincirleme kazayı beraberinde getirdi. 5 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralanırken, kaza sonrası İstanbul istikametinin 2 şeridi trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Mücahit S., Hatice Kübra S., Hülya K., Süheyla E., Ayşe K. ve Necati K., ambulanslarla Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yaralı sürücü özel eşyası için ambulanstan indi

Öte yandan kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü olduğu öğrenilen Necati K., ambulansta tedavi edildiği esnada özel eşyalarını almak için yaralı halde ambulanstan indi. Yaralı olarak aracının başına gelen sürücünün, bagajdaki eşyalarını yanına alarak tekrar ambulansa binmesi dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.