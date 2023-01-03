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Bayburtlu yaşlı adam iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Bayburtlu yaşlı adam iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Bayburt'un Demirözü ilçe nüfusuna kayıtlı 80 yaşındaki yaşlı adam Erzincan'da iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bayburt'un Demirözü ilçe nüfusuna kayıtlı 80 yaşındaki yaşlı adam Erzincan'da iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Erzincan merkez Demirkent semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan Belediyesine ait iş makinesinin çalışma yaptığı sahada enkazdan geriye kalan odunları toplamaya çalışan 80 yaşındaki Hasbi Hof, iş makinesinin geri geri manevra yaptığı esnada kazara ezildi. Hasbi Hof kaza mahallinde hayatını kaybetti.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Bu sırada iş makinesinin yanında babalarının cesediyle karşılaşan iki oğlu sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sinir krizi geçiren iki kişiye ambulansta sakinleştirici iğne vuruldu.

Olay yeri incelemesinin ardından yaşlı adamın cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden yaşlı adamın Bayburt Demirözülü olduğu öğrenildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan Demirözü Bayburt 3. Sayfa Haberler

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