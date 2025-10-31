Bayburt Valisi Eldivan, Güvenlik Toplantısına Katıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, 81 ilin valisinin katılımıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden yapılan, güvenlik ve kamu düzenine ilişkin konuların ele alındığı toplantıya katıldı.

Bakan Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ülke genelinde güvenlik, asayiş, göç yönetimi, uyuşturucuyla mücadele ve trafik güvenliği konuları ele alındı. Toplantıda, sahadaki çalışmaların etkin şekilde sürdürülmesi ve kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Yerlikaya, illerde yürütülen güvenlik faaliyetlerinin titizlikle takip edilmesi talimatını vererek, vatandaş memnuniyetini esas alan uygulamaların önemine dikkat çekti.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya katılan Vali Eldivan'a, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan ve İl Emniyet Müdürü Barış Erkol eşlik etti. - BAYBURT