Bayburt'ta uyuşturucu suçundan 9 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası olan şüpheli tutuklandı

Bayburt'ta uyuşturucu suçundan 9 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası olan şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 9 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı. Jandarma ekiplerince yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece cezaevine gönderildi.
Bayburt'ta hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 9 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, tutuklandı.
Bayburt Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Y.K isimli şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen Y.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı