Bayburt'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bayburt- Demirözü karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Demirözü karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Erol G. idaresindeki 69 AH 759 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü E.G. ile S.G., N.G. ve A.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BAYBURT