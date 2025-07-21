Bayburt'ta Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Bayburt'ta Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Bayburt'ta Taş Köprü civarında park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının, elektrik aksamındaki arızadan kaynaklandığı belirlendi.

Bayburt'ta Taş Köprü civarında park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin aracın elektrik aksamındaki bir arızadan kaynaklandığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, park halindeki 61 AS 101 plakalı otomobil bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sararken, dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale etti. Ekiplerin çabaları sonucu yangın söndürüldü. Yapılan ilk incelemelerde, yangının otomobilin elektrik kontağındaki bir arızadan kaynaklandığı tespit edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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