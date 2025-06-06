Bayburt'ta Kurban Bayramı için Güvenlik Tedbirleri Arttırıldı

Bayburt'ta Kurban Bayramı için Güvenlik Tedbirleri Arttırıldı
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Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların huzur içinde geçirebilmesi amacıyla Bayburt'ta trafik ve asayiş tedbirleri artırıldı. 226 personel görevlendirilerek çeşitli denetimler gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirmesi için Bayburt'ta trafik ve asayiş tedbirleri artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğünce 226 personel bayram tedbirleri kapsamında görevlendirildi.

15 trafik, 12 asayiş ekibinin oluşturulduğu asayiş, güvenlik ve bayram tedbirleri çerçevesinde 108 trafik, 118 asayiş personeli görevlendirildi. Ekipler; umuma açık yer uygulaması, radar denetimi, alkol denetimi, KGYS denetimi, otogar denetimi, emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. Şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların ve motosiklet kullanıcılarının can güvenliği için sahada bulunan Bayburt polisi, şehirlerarası otobüslerle yorgunluk ve mola denetiminde, motosiklet denetiminde, şehirlerarası sivil otobüs denetiminde bulundu. Bayram süresince aynı denetimlerin devam edeceği de belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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