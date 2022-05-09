Köpeğe çarpmamak için kaza yapan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
AA - 3. Sayfa
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Bayburt'ta yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan kamyonet sürücüsü elektrik direğine çarptı. Kazanın etkisiyle devrilen araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Aniden önüne çıkan köpeğe çarpmak istemeyen sürücü, manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bayburt- Gümüşhane kara yolu Turgut Özal Bulvarı'nda Oğuzhan Ç. yönetimindeki kamyonet seyir halindeyken yola köpek çıktı.Köpeğe çarpmamak için manevra yapan Oğuzhan Ç. yönetimindeki kamyonet elektrik direğine çarparak devrildi.
KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücü ile yanında bulunan Onur D. yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Beşir Kelleci - 3. Sayfa