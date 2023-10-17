Bayburt'ta Kavga Sonucu Silahla Vurulan Genç Yoğun Bakımda

Bayburt'ta dün akşam saatlerinde yaşanan kavgada kafasından silahla vurulan genç yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Gençosman mahallesinde çıkan kavgada Malatya nüfusuna kayıtlı 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Görkem Demirhan tartıştığı Bayburtlu üniversite öğrencisi Hüsnü Temel'i kafasından tabancayla vurdu. Görkem Demirhan olay yerindeki diğer kişilere de ateş ettiği, çevredekilerin şans eseri olaydan yara almadan kurtuldukları öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen 112 ekipleri yaralanan Hüsnü Temel'e ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık durumu kritik olan ve yoğun bakımda uyutulan Hüsnü Temel'e henüz cerrahi müdahale edilemediği belirtildi.

Emniyet mensuplarınca gözaltına alınan Görkem Demirhan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BAYBURT