Bayburt'ta kaçakçılık operasyonu: Silahlar ve kaçak tütünler ele geçirildi

Bayburt'ta polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda silah, fişek, bandrolsüz nargile tütünü, nargile kömürü ve sigara ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 68 fişek, 21 kilo 580 gram bandrolsüz kaçak nargile tütünü, 20 kilogram nargile kömürü ve 116 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinden F.K. hakkında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçundan, S.Ç. ve E.Ç. hakkında ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - BAYBURT

