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Bayburt'ta hırsızlık şüphelileri Erzurum'da yakalandı

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Bayburt’ta meydana gelen evden hırsızlık olaylarının faillerinin belirlenmesine yönelik çalışma kapsamında 4 şüpheli Erzurum’da yakalandı.

Bayburt'ta meydana gelen evden hırsızlık olaylarının faillerinin belirlenmesine yönelik çalışma kapsamında 4 şüpheli Erzurum'da yakalandı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, kentte gerçekleşen ve faili meçhul olarak değerlendirilen evden hırsızlık olaylarının şüphelileri tespit edildi.

Ekiplerin çalışmaları neticesinde 4 şüpheli şahıs Erzurum'da yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin özellikle kapısı kilitli olmayan evlere hırsızlık amacıyla girmeye teşebbüs ettikleri belirlendi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ekiplerin 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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