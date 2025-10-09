Bayburt'ta Afet Müdahale Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bayburt Valiliği ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, ana çözüm ortaklarının katılımı ve AFAD Gönüllülerinin desteğiyle Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 2025 Yerel Düzey Masabaşı ve Saha Tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat, Bayburt Üniversitesi konferans salonunda saat 14.00'te başlayan masabaşı oturumu ile başladı ve Baberti Külliyesi'nde düzenlenen saha tatbikatıyla devam etti. Senaryoya göre 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası kentin farklı noktalarında arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile polis, jandarma, itfaiye ve psikososyal destek personeli müdahalelerde bulundu.

Ekipler, enkaz altında kalan kişilere ulaşmak için bina girişlerini belirledi, duvar kırma aletleriyle oyuklar açtı ve yaralıları sedyeyle çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Depreme bağlı yangınlara itfaiye müdahale ederken, haberleşme ve ulaşım altyapısındaki aksaklıklara ilgili kurum ekipleri çözüm sağladı. Tatbikat, Kızılay'ın çorba ikramıyla sona erdi.

Vali Mustafa Eldivan, tatbikatın önemine değinerek, "Her türlü afete hazır olacağız, görev paylaşımımızı yapacağız. Müdahalemizi yapıp yaraları saracağız. Afetlerdeki koordinasyonun geliştirilmesi, zinde ve güncel kalmak adına tatbikatlar son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

AFAD İl Müdürü Uğur Minder ise, özellikle son yaşanan depremlerden sonra daha fazla tatbikat, daha fazla eğitim yapmaya gayret gösterdiklerini söyleyerek, kentte tüm afet gruplarıyla gerçekleştirilen 5,9 büyüklüğündeki deprem tatbikatının eksikleri görme ve afetlere hazırlıklı olma açısından önemli olduğunu belirtti. - BAYBURT