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Bayburt’ta 42 kişiyi dolandırdığı belirlenen şüpheli tutuklandı

Bayburt’ta 42 kişiyi dolandırdığı belirlenen şüpheli tutuklandı
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Bayburt’ta internet üzerinden araç yedek parçası satışı yaptığı yönünde ilan veren ve bu yöntemle 42 kişiyi dolandırdığı tespit edilen V.K., tutuklandı.

Bayburt'ta internet üzerinden araç yedek parçası satışı yaptığı yönünde ilan veren ve bu yöntemle 42 kişiyi dolandırdığı tespit edilen V.K., tutuklandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araç yedek parça satışı amacıyla oluşturulan internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olayına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde V.K.'nin toplam 42 kişiyi dolandırdığı belirlendi.

Şüpheliye ait ev ve araçta yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 2 SIM kart ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Hakkında 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan adli işlem yapılan V.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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