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Bayburt'ta firari hükümlü kardeşinin kimliğiyle yakalandı

Bayburt'ta firari hükümlü kardeşinin kimliğiyle yakalandı
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Bayburt'ta jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında, hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A., kardeşine ait kimlikle geçmeye çalışırken yüz tanıma sistemi sayesinde yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Bayburt'ta hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, kardeşine ait kimliği kullanarak yol kontrolünden geçmeye çalışırken jandarma tarafından yakalandı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş ekiplerince gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti sırasında, Erzurum nüfusuna kayıtlı M.A'nın kardeşine ait kimliği kullandığı belirlendi.

Personelin dikkati üzerine Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) üzerinden yapılan yüz tanıma sistemi kontrolünde şüphelinin, 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan hükümlü M.A, cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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