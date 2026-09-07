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Bayburt’ta 2 düzensiz göçmen sahte yol izin belgesiyle yakalandı

Bayburt’ta 2 düzensiz göçmen sahte yol izin belgesiyle yakalandı
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Bayburt’ta polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ait yol izin belgelerini ibraz eden 2 Afganistan uyruklu kişinin belgelerinin sahte olduğu ve ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edildi.

Bayburt'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ait yol izin belgelerini ibraz eden 2 Afganistan uyruklu kişinin belgelerinin sahte olduğu ve ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edildi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik saha ve analiz çalışmaları kapsamında kimlik kontrolü yaptı. Yapılan incelemede belgelerin sahte olduğu ve kişilerin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlendi.

Sahte belge kullanan 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen hakkında 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan adli işlem yapıldı.

Adli işlemlerin ardından düzensiz göçmenlerin idari işlemleri tamamlandı. 2 göçmen, sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğünce, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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