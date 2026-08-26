Bayburt'ta 12 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E. (42), Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E. (42), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT ekiplerince yakalanan R.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı