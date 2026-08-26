Haberler

Bayburt'ta 12 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

Bayburt'ta 12 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E. (42), Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E. (42), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT ekiplerince yakalanan R.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var

CHP'de yeni ihraç dalgası! Bu sefer partinin ağır topları gönderiliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar

İtalyanlar panikledi! Türkiye için attıkları manşete bakın

Ahlat’ta çocuklarla bir araya gelen Bahçeli'den adını öğrendiği çocuğa anlamlı nasihat

Adını öğrendiği çocuğa verdiği nasihat çok anlamlı: Sen de öyle ol

Tülay Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler

Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon

Alçak provokasyon! Birileri ortalığı karıştırmaya çalışıyor

Ölen karısının telefonunu kurcalayan adam, gördükleri karşısında ikinci kez yıkıldı

Ölen karısının telefonunu kurcaladı, gördükleri karşısında şoke oldu
Bomba iddia: Ali Koç Fransa'nın köklü takımını satın alıyor

Köklü kulübü satın alıyor