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Bayburt Demirözü'ne bağlı Gökçedere'de jandarma okul çevresinde devriye yaptı

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Bayburt Demirözü'ne bağlı Gökçedere'de jandarma okul çevresinde devriye yaptı
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Bayburt Demirözü'ne bağlı Gökçedere'de jandarma, okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliği için kontrol yaptı. Okul ve çevresinde devriye sürdürülürken tedbirlerin artırıldığı, çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesindeki okullarda, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma ekiplerince kontrol ve devriye faaliyetleri yürütüldü.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde gerekli kontrolleri gerçekleştirirken okul ve çevrelerinde devriye görevlerini sürdürdü.

Öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerine yönelik gerekli tedbirlerin artırıldığı belirtilerek çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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