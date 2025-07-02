Bayat'ta Asayiş ve Trafik Denetimleri Yapıldı

Bayat'ta Asayiş ve Trafik Denetimleri Yapıldı
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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri huzur ve asayişin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirdi. Düğünlerde silah kullanılmaması için broşür dağıtılırken, trafik kontrolleri ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde polis ve jandarma ekipleri huzur ve asayişin sağlanması ile suç işlenmesinin önüne geçmek amacı ile vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirme yapıp, denetim gerçekleştirdiler.

Gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili Bayat Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Jandarma ekiplerimiz düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarda silahla havaya ateş açılmasının önlenmesi amacı ile düğünleri ziyaret edip broşür dağıtmışlardır. Bunun yanında hem emniyet hem de jandarma ekiplerimiz trafik kontrolleri gerçekleştirerek, vatandaşlara ayrıca KADES uygulaması ve düzensiz göçle mücadele konusunda bilgilendirme yapmışlardır.

Jandarma ve emniyet ekiplerimizin yanında Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerimizde ilçe genelinde gıda satışı yapan işyerlerine yönelik denetim yapmışlardır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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